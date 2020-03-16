EPICENTER по Dota 2 не состоится. Турнир отменён из-за коронавируса

Чемпионат по Dota 2, который должен был пройти в Москве со 2 по 10 мая, отменён организаторами. Болельщикам, которые уже успели приобрести билеты на мероприятие, возвратят деньги.



«Нам очень жаль сообщать об этом, но турнир, которого мы все с нетерпением ждали, отменён. Безопасность игроков, фанатов и сотрудников для нас важнее всего. Всем, кто уже купил билеты на EPICENTER Major, мы вернём деньги в ближайшее время», — сказал Евгений Калганов, event-директор Epic Esports Events.



Бывший организатор турниров EPICENTER Марк Авербух считает, что ни один из отменённых турниров не пройдёт до The International 2020: «Первое — начинать с нуля подготовку турнира в условиях текущей неопределённости, чистая авантюра. Второе — мероприятие скорее всего будет невозможно застраховать от отмены, либо страховой взнос вырастет в цене в несколько раз. Речь о том, что мероприятия страхуются от отмены и, в случае наступления риска, организатор может вернуть часть понесённых расходов. В текущих условиях страховой взнос (который в т.ч. рассчитывается исходя из бюджета турнира) будет выше, чем обычно. Третье — продажа билетов. Это только на TI билеты разлетаются в день выхода в продажу, а на остальных соревнованиях это длительный процесс, который лучше начинать за 3-4 месяца до мероприятия».



В конце августа в Стокгольме должен пройти The International 2020. Но в Швеции на данный момент было выявлено уже 1032 случая заражения вирусом, причём больше половины заболевших — в Стокгольме. В то, что до августа ситуация изменится, верится с большим трудом.