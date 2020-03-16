14-летний игрок в СS:GO из России пробился в FACEIT Pro League

В CS:GO можно быть спокойным за подрастающее поколение русскоязычных игроков, ведь сразу два представителя юниорского состава Natus Vincere получили инвайты в профессиональную лигу FACEIT Pro League, где играют только сильнейшие игроки планеты.
Первым игроком Natus Vincere Junior, пробившимся в FPL, стал 19-летний Евгений Aunkere Карьят, а вторым — Илья m0NESY Осипов. В свои 14 лет он долгое время шёл на первом месте квалификаций, в итоге финишировав шестым. И если Aunkere попал в FPL как победитель квалификации, то m0NESY получил инвайт от администраторов лиги за старания.
Илья m0NESY Осипов пока не сможет принимать участие на крупных турнирах из-за возрастных ограничений, но в будущем на него рассчитывают. Сейчас, по словам тренера Natus Vincere Junior, Илье важно набраться опыта и получить необходимые знания.
Один из фрагментов со стрима юного вундеркинда:
Права на видео принадлежат Twitch. Видео размещено в аккаунте игрока Ильи m0NESY Осипова.
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