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14-летний игрок в СS:GO из России пробился в FACEIT Pro League

14-летний игрок в СS:GO из России пробился в FACEI
14-летний игрок в СS:GO из России пробился в FACEIT Pro League
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

В CS:GO можно быть спокойным за подрастающее поколение русскоязычных игроков, ведь сразу два представителя юниорского состава Natus Vincere получили инвайты в профессиональную лигу FACEIT Pro League, где играют только сильнейшие игроки планеты.

Первым игроком Natus Vincere Junior, пробившимся в FPL, стал 19-летний Евгений Aunkere Карьят, а вторым — Илья m0NESY Осипов. В свои 14 лет он долгое время шёл на первом месте квалификаций, в итоге финишировав шестым. И если Aunkere попал в FPL как победитель квалификации, то m0NESY получил инвайт от администраторов лиги за старания.

Илья m0NESY Осипов пока не сможет принимать участие на крупных турнирах из-за возрастных ограничений, но в будущем на него рассчитывают. Сейчас, по словам тренера Natus Vincere Junior, Илье важно набраться опыта и получить необходимые знания.

Один из фрагментов со стрима юного вундеркинда:

Права на видео принадлежат Twitch. Видео размещено в аккаунте игрока Ильи m0NESY Осипова.

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