Зрительская аудитория Twitch растёт, несмотря на отмену многих турниров

Поскольку люди воздерживаются от поездок или посещения общественных мероприятий и поскольку традиционные виды спорта ушли на карантин, логично, что многие люди открывают Twitch для того, чтобы развлечь себя.
С ноября 2019 года Twitch может похвастаться 10-процентным ростом аудитории в годовом исчислении. Даже несмотря на отсутствие крупных киберспортивных турниров, многие из которых были отменены из-за эпидемии коронавируса, Twitch показывает 14-процентный рост просмотров с 11 по 17 марта 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Аудитория Twitch растёт, несмотря на потерю 2,6 млн часов просмотров игр Riot Games и 2,1 млн часов просмотров Overwatch League. Если в прошлогоднем марте в топ-10 входили преимущественно каналы, рассчитанные на показ турниров, включая каналы Riot Games, Overwatch League и DreamHack, то в марте 2020 года в топ-10 входят по большей части каналы стримеров, причём лидируют стримеры по Call of Duty: Warzone.
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