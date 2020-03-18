Стримерша пошутила про коронавирус и была забанена на Twitch

Игровая стримерша Kaceytron получила бан на Twitch из-за шутки про коронавирус. Приятель стримерши Раджа Патель спросил Kaceytron на своём стриме, поцелует ли она парня, если он заражён коронавирусом, на что стримерша ответила: «Да, и мы бы не ушли на карантин, а постарались распространить вирус везде, потому что мир бы стал лучше без старых и бедных людей».
Стримерша попросила своих зрителей сохранять спокойствие и сдержанность.
Запись можно посмотреть в «твиттере» стримерши.
Стрим-платформа посчитала этот комментарий «угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и временно отстранила Kaceytron от Twitch. Стримерша признала, что шутка получилась неудачной и была следствием её плохого характера. У Kaceytron около 500 тысяч подписчиков на твиче.
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