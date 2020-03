В Playstation Store стартовала весенняя распродажа «Мега Март»

Начиная с сегодняшнего дня и заканчивая 2 апреля в PlayStation Store можно приобрести более 270 игр по скидкам.

МегаМарт Фото: Playstation Store

Самые интересные предложения:



NH 20 — 1799 рублей (было 4499 рублей)

The Crew 2 — 899 рублей (было 3999 рублей)

Набор из Battlefield V и UFC 3 — 1499 рублей (было 3999 рублей)

Watch Dogs 2 Deluxe Edition — 1199 рублей (было 4599 рублей)

Mortal Kombat XL — 1199 рублей (было 3499 рублей)

RAGE 2 — 1499 рублей (было 3999 рублей)

Wolfenstein II: The New Colossus — 799 рублей (было 2539 рублей)



Скидки на Assassin's Creed:



Assassin's Creed Истоки — 719 рублей (было 3999 рублей)

Assassin's Creed Одиссея — 1439 рублей (было 3999 рублей)

Assassin's Creed Синдикат — 719 рублей (было 1999 рублей)

Assassin’s Creed Единство — 599 рублей (было 1999 рублей)



Полный список игр, доступных по скидке, можно посмотреть по этой ссылке.