Sony Playstation 5 будет графически слабее Xbox Series X в полтора раза

Главный системный архитектор Sony Марк Церни представил технические характеристики новой консоли. У Playstation 5 будут изменяемые частоты CPU и GPU, а неиспользуемые мощности центрального процессора могут быть направлены в помощь графике. Однако суммарная графическая мощность составит 10,28 террафлопс. Это в полтора раза меньше, чем у Xbox Series X.
Playstation 5 получила восьмиядерный процессор AMD Zen 2, 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6 и SSD-накопитель на 825 ГБ — игры будут весить меньше, а загружаться практически моментально. При этом всегда можно будет расширить объём памяти — для этого подойдёт любой SSD-накопитель формата NVMe.
Будет реализована обратная совместимость с первого же дня релиза консоли — все игры с Playstation 4 запустятся на Playstation 5. Дата выхода PS5 запланирована на IV квартал 2020 года.
Фото: https://pluggedin.ru/
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