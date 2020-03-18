Xbox Series X выйдет 26 ноября

Microsoft создала сайт, посвящённый своей новой консоли. Там же появилась дата выхода Xbox Series X. Консоль появится на прилавках магазинов в День благодарения.

День благодарения празднуется ежегодно 26 ноября. Информация о дате выхода Xbox Series X пока появилась только на индийском, новозеландском, сингапурском и австралийском сайтах компании. На американской и российской версиях сайтов пока тишина.



День благодарения — это примерно то время, когда выпускается большинство консолей. Консоль Xbox One, например, дебютировала 22 ноября 2013 года. Xbox 360 была выпущена 22 ноября 2005 года.

Фото: официальный сайт Xbox Series X

Графическая система Xbox Series X основана на чипе RDNA 2 и выдаёт 12 терафлопс. Для сравнения: суммарная мощность Sony Playstation 5 составит 10,28 террафлопс. Кроме того, новая консоль от Microsoft сможет похвастаться совместимостью со всеми играми с Xbox One, Xbox и Xbox 360. В Xbox Series X будет установлен SSD-диск для быстрой загрузки игр, а консоль будет поддерживать технологию трассировки лучей, которая обеспечит в играх реалистичные тени, освещение и отражения.