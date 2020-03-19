Своровавший аккаунт в World of Tanks заплатит штраф в 10 тыс. гривен

Коммунарский районный суд города Запорожья вынес приговор 27-летнему мужчине, который своровал аккаунт в World of Tanks с целью перепродажи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Судебной власти Украины, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем и компьютерных сетей), и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 10 200 гривен, или около 30 тыс. рублей.

В приговоре сказано, что обвиняемый с целью получения дохода методом перебора логина и пароля получил доступ к аккаунту гражданина С. в онлайн-игре World of Tanks, после чего сменил пароль и перепродал его неустановленному лицу. Не уточняется, за сколько мужчина продал аккаунт.

Фото: https://worldoftanks.ru/

С учётом тяжести совершённого преступления, личности виновного и того факта, что последний ранее не был судим, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа без применения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Кроме штрафа обвиняемому придётся выплатить 6280 гривен (около 18 тыс. рублей) государству за работу адвоката. По состоянию на 17 марта приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде апелляционной инстанции. Остаётся неясным, как мошеннику удалось подобрать пароль, если аккаунт в World of Tanks привязан не только к электронному ящику, но и к мобильному телефону.