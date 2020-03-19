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Artifact стала большим разочарованием, но Гейб Ньюэлл уверен, что Valve ещё может удивлять

Artifact стала большим разочарованием, но Гейб Ньюэлл уверен, что Valve ещё может удивлять
Киберспорт / Другие игры 0

Глава компании Valve Гейб Ньюэлл признал, что Artifact вышла полнейшим провалом, но уверен, что его компания ещё может удивить своих фанатов и не растеряла свою магию.

Artifact была перспективной карточной игрой, но выбранная система монетизации и отсутствие долгосрочной поддержки поставили крест на будущем игры. Гейб Ньюэлл заявил, что обдумывает ошибки, совершённые в Artifact, чтобы больше их не повторять:

«Мы можем быть правы, а можем ошибаться. Все совершают ошибки. Сейчас я много размышляю об Artifact и думаю, почему игра оказалась провальной. Это гораздо полезнее, чем размышлять о влиянии, которое мы оказали на игровую индустрию. Нам это поможет принимать правильные решения в будущем».

Artifact

Artifact

Фото: Steam

Гейб уверен, что Half-Life: Alyx может стать той самой игрой, после которой игроки вновь поверят в Valve. Он уверен, что Valve не растеряла свою магию удивлять:

«Мы сделали Steam Machines, а потом Artifact. Это было огромным разочарованием, мы всё испортили. Для нас релиз Half-Life: Alyx является важным моментом. Мы хотим понять, находимся ли на правильном пути. Мы хотим, чтобы люди вернулись и сказали: «О боже, магия всё ещё здесь».

Half-Life: Alyx выйдет на VR-устройствах уже 23 марта в 20:00 мск. Предзагрузка игры станет доступна в Steam 20 марта.

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