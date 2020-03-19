Artifact стала большим разочарованием, но Гейб Ньюэлл уверен, что Valve ещё может удивлять

Глава компании Valve Гейб Ньюэлл признал, что Artifact вышла полнейшим провалом, но уверен, что его компания ещё может удивить своих фанатов и не растеряла свою магию.
Artifact была перспективной карточной игрой, но выбранная система монетизации и отсутствие долгосрочной поддержки поставили крест на будущем игры. Гейб Ньюэлл заявил, что обдумывает ошибки, совершённые в Artifact, чтобы больше их не повторять:
«Мы можем быть правы, а можем ошибаться. Все совершают ошибки. Сейчас я много размышляю об Artifact и думаю, почему игра оказалась провальной. Это гораздо полезнее, чем размышлять о влиянии, которое мы оказали на игровую индустрию. Нам это поможет принимать правильные решения в будущем».
Artifact
Фото: Steam
Гейб уверен, что Half-Life: Alyx может стать той самой игрой, после которой игроки вновь поверят в Valve. Он уверен, что Valve не растеряла свою магию удивлять:
«Мы сделали Steam Machines, а потом Artifact. Это было огромным разочарованием, мы всё испортили. Для нас релиз Half-Life: Alyx является важным моментом. Мы хотим понять, находимся ли на правильном пути. Мы хотим, чтобы люди вернулись и сказали: «О боже, магия всё ещё здесь».
Half-Life: Alyx выйдет на VR-устройствах уже 23 марта в 20:00 мск. Предзагрузка игры станет доступна в Steam 20 марта.
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