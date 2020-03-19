Повторение мирового рекорда по фрагам от украинца s1mple не спасло Na'Vi от поражения

Natus Vincere проиграла и второй свой матч на ESL Pro League Season 11 Europe. 17 марта Na'Vi уступила 23-й команде рейтинга North. В этот раз лучшая команда планеты оказалась слабее 18-й команды мира — BiG. На сегодняшний день в активе Na'Vi два поражения в двух матчах.
Украинец Александр «s1mple» Костылев — единственный игрок из своей команды, кто тащил в этот вечер. На карте Dust II он даже повторил свой личный рекорд по фрагам, сделав 54 убийства. 22-летний киберспортсмен стал единственным из состава Na'Vi, кто остался в плюсе (+45 по разнице убийств и смертей за две карты). Но это всё равно не помогло команде добиться победы хотя бы на одной карте — Na'Vi уступила BiG 7:16 на Nuke и 20:22 на Dust II.
За четыре проведённые карты на ESL Pro League Season 11 Europe СНГ-команда не смогла взять ни одной карты. Удручающий результат.
Na'Vi осталось сыграть три матча — c forZe, coL и fnatic. В следующий этап попадёт только победитель группы. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют в стыковых матчах.
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