Шестой сезон в Rocket League будет «киберпанковым»
Пятый сезон в Rocket League завершится одновременно с 13-м соревновательным сезоном и 25 марта начнётся шестой сезон, который будет посвящён «киберпанковой» теме.
Разработчики добавят новую локацию — «киберпанковый» Токио, а также новый автомобиль — Ронин, который будет доступен только для тех, кто купит Rocket Pass за 1000 кредитов, что эквивалентно $ 10.
Официальный трейлер шестого сезона.
16 апреля должна была выйти Cyberpunk 2077, но потом релиз игры перенесли на сентябрь. Разработчики Rocket League, видимо, решили, что раз игроки с нетерпением ожидают нового творения CD Project RED, то пусть скрасят это ожидание киберпанком в Rocket League.
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