Шестой сезон в Rocket League будет «киберпанковым»

Пятый сезон в Rocket League завершится одновременно с 13-м соревновательным сезоном и 25 марта начнётся шестой сезон, который будет посвящён «киберпанковой» теме.

Разработчики добавят новую локацию — «киберпанковый» Токио, а также новый автомобиль — Ронин, который будет доступен только для тех, кто купит Rocket Pass за 1000 кредитов, что эквивалентно $ 10.

Официальный трейлер шестого сезона.

16 апреля должна была выйти Cyberpunk 2077, но потом релиз игры перенесли на сентябрь. Разработчики Rocket League, видимо, решили, что раз игроки с нетерпением ожидают нового творения CD Project RED, то пусть скрасят это ожидание киберпанком в Rocket League.