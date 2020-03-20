VANSKOR: forZe решила оштрафовать не одного игрока, а всех. Но почему всех?

Бывший капитан команды forZe по Dota 2 VANSKOR рассказал в Telegram о ситуации, которая произошла с его командой. 19 марта организация объявила о роспуске всего состава. По информации комментатора Виталия v1lat Волочая, с игроками расстались очень грубо.

Вероятно, организация решила расстаться с составом после того как один из игроков команды проявил токсичность в одном из матчей в паблике. VANSKOR говорит, что организация откладывала старт буткемпа, а когда игроки всё-таки заехали в тренировочный дом, то столкнулись с отсутствием еды. Игроки сами её покупали, но организация компенсировали потраченные на неё деньги. После того как состав отобрался на майнор, то организация заявила, не обсудив ничего с игроками, а связавшись с их менеджером, что им снизят зарплаты в три раза. В случае отказа с командой бы попрощались. Игроки в итоге переподписали контракты, но после инцидента с одним из игроков весь состав был оштрафован. По информации киберспортивного журналиста и инсайдера Алексея OverDrive Бирюкова, на один миллион рублей, хотя сам VANSKOR не говорит о сумме, которую они заплатили организации.

«Нас подписали на условиях испытательного срока, но мы ведь работаем на перспективу, помните? С момента подписания прошло ровно два месяца — за это время, полтора месяца, мы получали минимальную зарплату по меркам киберспортивных организаций, и только за последнюю половину месяца нам было обещано заплатить уже среднюю зарплату дотера в СНГ. Напоминаю, что у этой организации спонсорами являются Лукойл и ФК Спартак Москва — не самые бедные спонсоры, которые в теории и должны покрывать затраты на содержание состава. Сейчас стало понятно, что нам с ребятами было легче найти буткемп за свои деньги для подготовки к майнору, избежав тем самым всей нервотрепки и не иметь ничего общего с подобной организацией. Прикинув в уме, сложив + на -, мы сошлись с ребятами во мнении, что доходы от наших результатов на турнирах превышают траты организации на нас, включая буткемп, питание и другие расходы. И, кстати, мы переподписали контракт после испытательного срока — это был второй контракт, без испытательного срока и с другой зарплатой, нежели была раньше», — сказал VANSKOR.

Состав пытался найти компромисс с организацией, но получил отказ:



«Назревает вопрос: а зачем тогда они нас подписывали, убеждая, что заинтересованы в развитии нашего состава? По итогу всё выглядит так, что мы выстрелили, приехали с майнора (достаточно серьёзного турнира) и нас решили дропнуть от греха подальше под предлогом форс-мажора, получив неплохую сумму со Старладдера», — добавил бывший капитан команды forZe.