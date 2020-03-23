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Системные требования Half Life Alyx

Системные требования Half Life Alyx
Киберспорт / Другие игры 0

Если вы с нетерпением ждёте выхода Half-Life Alyx, тогда наверняка захотите убедиться, что ваш компьютер без проблем потянет её.

Half-Life Alyx — достаточно требовательная игра. Для её запуска потребуется как минимум 12 Гб оперативной памяти, так что если на вашем ПК сейчас установлено только 8 Гб, то, может быть, настало время увеличить память хотя бы до 16 Гб. Видеокарты GTX 1060 (6 Гб) и RX 580, ещё сравнительно недавно запускавшие большинство игр на высоких или максимальных настройках, теперь годятся только для игры на минимальных настройках графики.

Минимальные требования к ПК для Half-Life Alyx:

ОС: Windows 10
Процессор: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 5 1600
ОЗУ: 12 ГБ ОЗУ
GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580 (8 ГБ)

Совместимые VR-гарнитуры с Half-Life Alyx:

Valve Index
HTC Vive / HTC Vive Pro / HTC Vive Cosmos
Oculus Rift / Oculus Rift S
Oculus Quest (но только через USB-C кабель)
Все гарнитуры на платформе гибридной реальности Windows

Более подробно о том, какие VR-гарнитуры подойдут для игры, можно прочитать в статье на «Чемпионате».

В Half-Life Alyx можно будет играть как стоя, так и сидя. Игра будет работать и на контроллерах с отслеживанием пальцев, и на более старых контроллерах, основанных на триггерах. Перемещаться в игре можно будет тремя разными способами: посредством аналогового джойстика, с помощью телепортации и методом смещения.

Half-Life Alyx выйдет 23 марта 2020 года. Это первая игра Valve за 12 лет
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