Мэддисон: если бы VR стоил дешевле, то можно было бы приобрести Half-Life Alyx

Это свершилось — первая за 12 лет игра во вселенной Half-Life вышла в Steam. И даже те блогеры, которые скептически относились к Half-Life Alyx, положительно высказываются об игре.

Не исключением стал и известный российский блогер Илья Мэддисон, который не верил в затею Valve с VR. Однако после выхода игры он признал, что новая Half-Life выглядит круто.

«Я был не прав в своём скептическом прогнозе. Alyx действительно выглядит круто, учитывая, что это VR, где до этого был один кал. Если бы это ещё была игра не по унылому «халф лайфу», а по «сталкеру», например, и VR стоил бы дешевле, то можно было бы задуматься о приобретении».

Цены на VR действительно высокие. Далеко не все могут себе позволить купить даже бюджетные устройства. Цены на самые простые модели начинаются от 35 000 рублей. В статье на «Чемпионате» мы подробно разобрали VR-гарнитуры, которые нужны для запуска Half-Life Alyx.