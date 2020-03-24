Команда Александра Зинченко проиграла футболистам киевского «Динамо» в CS:GO

Противостояние Сборной Мира и киевского «Динамо» в CS:GO завершилось победой вторых — футболисты «Динамо» обыграли коллектив Александра Зинченко со счётом 2:1.



Сборную Мира, помимо Зинченко, представляли защитник футбольного клуба «Химик» Артём Ярмолицкий, тренер «Луки-Энергия» Сергей Осадчук, защитник «Луго» Василий Кравец и полузащитник клуба «Шахтёр» Александр Зубков. За «Динамо» играли Ахмед Алибеков, Виталий Миколенко, Никита Бурда, Артём Шабанов и Николай Шапаренко.



Первая карта Mirage завершилась победой «Динамо» — 16:10. На Inferno команда Зинченко взяла реванш и выиграла её со счётом 16:13. На решающей, третьей карте Dust II, футболисты «Динамо» вновь оказались сильнее, разгромив Сборную Мира, — 16:5.



Комментатором матча выступил известный киберспортивный комментатор и аналитик по CS:GO Алексей yXo Малецкий, который прокомментировал его на своём канале на твиче.