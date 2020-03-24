Грядущее обновление в Call of Duty: Warzone добавит больше оружия

24 марта в Call of Duty: Warzone выйдет обновление, которое расширит арсенал оружия в Battle Royale, а в Modern Warfare появится новая карта.

Пул оружия в Warzone будет расширен благодаря добавлению дробовика 725, карабина МК2, винтовки EBR-14 и пистолета Desert Eagle. У всех пушек будут обычные и необычные раритеты.

Для любителей мультиплеерных боёв в Modern Warfare разработчики приготовили новую локацию, которую тизерили ещё в начале второго сезона. Карта получила название Khandor Hideout. Она распологается в вымышленном государстве Урзыкстане и будет рассчитана на 12 игроков.

Также после выхода обновления станет доступен новый оперативник — Talon. Комплект, помимо оперативника, будет включать себя два чертежа оружия и два уровня в Боевом пропуске.

Посмотреть видео можно на официальном канале Call of Duty на YouTube.