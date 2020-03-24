Half-Life Alyx будет работать без VR? Valve не исключает этого

Пока в Half-Life Alyx можно сыграть только на VR-устройствах, но представитель Valve Робин Уолкер уверен, что, вероятно, в данный момент моддеры усердно работают над тем, чтобы сделать Half-Life Alyx доступной для игры на клавиатуре и мышке.
Уолкер добавил, что некоторые люди в компании очень обеспокоены этим фактом. Но сам он спокоен. По его словам, если это произойдёт, то игроки убедятся, что играть в Half-Life Alyx на клавиатуре и мышке не так весело, как на VR: «Это объяснит людям, почему мы сделали версию именно для виртуальной реальности. Но если люди сыграют в версию Half-Life на стандартном дисплее и скажут, что игра выглядит так же хорошо, как и на VR, это многому меня научит. Тогда мы признаем, что ошибались».
Представитель Valve считает, что магия новой Half-Life состоит в том, чтобы находиться внутри игрового мира, иметь возможность взаимодействовать с ним непосредственно. Если перенести Half-Life на стандартные дисплеи, то, по словам Уолкера, темп игры и дизайн потеряют весь смысл.
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