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Игроки North по CS:GO перепутали плэнт в решающем раунде матча

Игроки North по CS:GO перепутали плэнт в решающем раунде матча
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Игроки North имели все шансы выйти в следующую стадию ESL Pro League Season 11 Europe по Counter-Strike: Global Offensive. Для этого им нужно было обязательно побеждать coL. Но в матче, который для их соперников уже ничего не решал, датчане сыграли плохо. В решающем раунде карты Nuke они грубо ошиблись и вылетели с турнира.

Игрок Complexity установил бомбу на точке А, а игроки North подумали, что плэнт стоит на точке B. При этом один из игроков North пробежал мимо плэнтующего игрока и даже не услышал, что бомба устанавливается рядом с ним.

Вряд ли бы North отыгрались со счёта 8:15, но они могли закончить своё выступление на ESL Pro League Season 11 Europe не так комично. В итоге датчане проиграли на карте Mirage 10:16 и на Nuke 8:16, расположившись в таблице на предпоследнем, пятом месте. А как же хорошо всё для них начиналось, когда в стартовом матче ESL Pro League Season 11 Europe они обыграли NAVI.

Права на видео принадлежат Twitch. Видео размещено в аккаунте ESL_CSGO.

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