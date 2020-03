ESL проведёт крупный турнир по Dota 2 в онлайне

Сегодня, 25 марта, была анонсирована онлайн-лига по Dota 2 от ESL — ESL One Los Angeles Online Championship. СНГ и Европа образовали общий дивизион, в состав которого вошли 8 европейских клубов и 8 отечественных. Ещё два клуба организаторы объявят позже.



Участники дивизиона из СНГ: Virtus.pro, Natus Vincere, HellRaisers, Gambit Esports, Team Spirit, B8 Esports, Cyber Legacy и Gentlemen. От Европы заявлены: Team Secret, OG, Team Liquid, Ninjas in Pyjamas, Alliance и Nigma. Соорганизатором «европейско-эсэнгэшного» дивизиона выступит украинская киберспортивная студия Maincast.



Всего будет создано пять дивизионов:



Европа и СНГ

Северная Америка

Южная Америка

Юго-Восточная Азия

Китай



Общий призовой фонд онлайн-лиги составит $ 375 тыс. В Северной Америке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке будет разыграно по $ 40 тыс., в Китае — $ 55 тыс., а самый большой призовой достался Европе и СНГ — там будет разыграно $ 200 тыс. Турнир пройдёт с 28 марта по 19 апреля. ESL One Birmingham 2020, который должен был пройти с 26 по 31 мая в Бирмингеме, тоже переедет в онлайн.