Игрок Team Liquid стал первым киберспортсменом, заразившимся коронавирусом

Игрок Team Liquid по Apex Legends Бренден Casper Марино сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он сам объявил в своём «твиттере».
«Из-за моего возраста врачи не очень беспокоятся за меня. Заболевание протекает почти как простуда. Через восемь — двенадцать дней я буду чувствовать себя намного лучше. Но пока я вынужден сидеть две недели в своей комнате».
Сообщается, что Casper почувствовал себя плохо во время онлайн-турнира по Apex Legends. Но несмотря на плохое самочувствие и усиливавшиеся признаки заболевания, он продолжал играть, так как ему не нашлось замены. Из-за этого его команда не смогла показать хороший результат на турнире, финишировав лишь на седьмом месте.
В декабре 2019 года про-игроку исполнилось 26 лет. За свою карьеру он выиграл $5 тыс. Помимо выступления на турнирах, игрок активно стримит: на его твич-канале 15 тысяч подписчиков.
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