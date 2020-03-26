ВОЗ называла игроманию болезнью, а теперь рекомендует видеоигры во время эпидемии

В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения назвала зависимость от видеоигр психическим расстройством, а теперь сама же рекомендует играть в видеоигры во время эпидемии коронавируса.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус призвал граждан соблюдать условия карантина. И чтобы во время изоляции не было скучно, посоветовал слушать песни, читать книги и играть в видеоигры.
Благодаря эпидемии дети смогут проводить возле любимых игр больше времени, и как бы это всё не переросло в игровую зависимость. Интересно, что в мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения признала игровую зависимость болезнью. Человек считается заболевшим, если игры начинают негативно влиять на его жизнь и вызывают сильную зависимость.
- 26 марта 2020
-
13:11
-
12:19
-
11:59
- 25 марта 2020
-
20:39
-
19:16
-
14:48
-
13:15
-
01:16
-
00:31
- 24 марта 2020
-
23:49
-
19:36
-
16:56
-
12:46
-
02:12
- 23 марта 2020
-
22:51
-
19:21
-
19:05
-
00:23
- 22 марта 2020
-
22:48
-
22:40
-
13:02
- 21 марта 2020
-
11:53
- 20 марта 2020
-
22:55
-
21:42
-
20:02
-
18:42
-
15:16
- 19 марта 2020
-
23:17
-
15:41
-
14:07
-
12:31
-
11:39
- 18 марта 2020
-
22:31
-
19:47
-
17:05