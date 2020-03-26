ВОЗ называла игроманию болезнью, а теперь рекомендует видеоигры во время эпидемии

В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения назвала зависимость от видеоигр психическим расстройством, а теперь сама же рекомендует играть в видеоигры во время эпидемии коронавируса.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус призвал граждан соблюдать условия карантина. И чтобы во время изоляции не было скучно, посоветовал слушать песни, читать книги и играть в видеоигры.

Благодаря эпидемии дети смогут проводить возле любимых игр больше времени, и как бы это всё не переросло в игровую зависимость. Интересно, что в мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения признала игровую зависимость болезнью. Человек считается заболевшим, если игры начинают негативно влиять на его жизнь и вызывают сильную зависимость.