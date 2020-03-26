Стример Tfue заплатил девушкам, чтобы сыграть с ними в Fortnite, а потом подшутил над ними

Известный стример и про-игрок в Fortnite Тернер Tfue Тенни решил «освежить» свой контент новым форматом. Он обратился к e-girls, заплатив им деньги, чтобы поиграть с ними в Fortnite.
E-Girl — это сервис, где сидят девушки, готовые составить компанию одиночкам за деньги. Tfue опробовал этот сервис уже не в первый раз. Ранее он заплатил трём девушкам, а потом притворился стримером Ninja. Девушки тогда так и не поняли, что с ними играет ненастоящий Ninja.
Тот контент так зашёл зрителям Tfue, что он решил ещё раз проделать тот же трюк. Но в этот раз он притворился уже нубом — новичком, который зашёл в Fortnite впервые. Сначала он специально спрыгнул с горы, хотя мог спокойно выигрывать матч:
Права на видео принадлежат Twitch. Видео размещено в аккаунте игрока Тернера «Tfue» Тенни.
Потом он пошутил, что зайдёт к врагам с фланга, а вместо этого выпрыгнул из вертолёта:
Права на видео принадлежат Twitch. Видео размещено в аккаунте игрока Тернера «Tfue» Тенни.
Но одна из девушек всё-таки раскусила стримера и с помощью него попыталась прорекламировать свой канал на твиче. Похоже, что E-Girl — это новый способ разнообразить свой контент. Другие стримеры по Fortnite наверняка тоже обратят на него внимание.
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