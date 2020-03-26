Финский игрок Jamppi по CS:GO судится с Valve из-за чужого бана

Финский игрок Элиас Jamppi Олкконен подал судебный иск к Valve о взыскании убытков из-за VAC-бана, который, как утверждается в иске, помешал ему подписать контракт с OG.



В иске говорится, что Jamppi приобрёл вторую копию CS:GO в 2015-м, когда ему было 14 лет, чтобы поиграть с другом на LAN-турнире. После чего его учётная запись была куплена другом, который позже был забанен разработчиками. Когда Jamppi связался с Valve, пытаясь очистить своё имя от аккаунта, ему сообщили, что бан останется и он получит запрет на участие в турнирах Valve.



VAC-бан помешал Jamppi подписать контракт с OG, которая в конечном итоге взяла вместо него Матеуша mantuu Вильчевски. Дальнейшие попытки Jamppi связаться с Valve были безуспешными. Профсоюз игроков Counter-Strike Professional Players Association, членом которого он был с октября 2019 года, также проигнорировал запросы игрока и ничем ему не помог.