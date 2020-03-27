Бывший профессиональный игрок в CS:GO стал врачом, он помогает в борьбе с коронавирусом

Бывший профессиональный игрок в CS:GO из Индии Гокул dnm Сагар сменил род деятельности. Киберспортсмен работает в скорой помощи Великобритании, помогая бороться с пандемией коронавируса.
Dnm прекратил выступать на профессиональном уровне в 2017 году. Он выступал за Entity Gaming и Virtyal Impact. Также игрок представлял сборную Индии.
После окончания карьеры киберспортсмен перебрался в Лондон. В Великобритании он работал в качестве старшего клинического сотрудника в Национальной службе здравоохранения.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.
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