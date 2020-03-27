Из-за ошибки в Call of Duty: Warzone игроки, застрявшие в ГУЛАГе, победили в матче

Пользователь форума reddit «Brittn64» стал участником необычного матча в Call of Duty: Warzone. Попав в ГУЛАГ, игроки так и не смогли покинуть стены этого лагеря.

ГУЛАГ в COD: Warzone — это второй шанс вернуться на поле боя после смерти. Но обратно в Верданск возвращаются не все, а только те игроки, которые выиграли свои дуэли в лагере. Однако в одном из матчей произошёл странный баг: таймер застрял на нуле, и вместо дуэлей игроки были вынуждены смотреть на пустующую боевую арену. По иронии, в конце матча единственным безопасным местом, до которого не добралась токсичная зона, стал как раз таки ГУЛАГ.

Все находящиеся в это время в стенах лагеря игроки стали победителями. Вероятно, остальные просто погибли от токсичной зоны. Почему зона не настигла ГУЛАГ — загадка.