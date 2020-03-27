Турниры Winstrike Cup по CS:GO отложили на неопределённый срок из-за коронавируса

Онлайн-квалификации Winstrike Cup, LAN-турниры в 15 регионах России и финал в Москве были отменены из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба турнира.
«Прежде всего мы заботимся о здоровье игроков и не хотим подвергать их опасности. Кроме того проведение LAN-турниров и финала в ближайшее время не представляется возможным ввиду действующих ограничений на массовые мероприятия и работу досуговых учреждений.
Мы не рассматривали вариант переноса лиги в онлайн, так как в основе идеи Winstrike Cup – предоставление игрокам равных условий и топового оборудования по единым стандартам сети киберанен Winstrike и её партнёров.
Новые даты проведения Winstrike Cup будут анонсированы, как только ситуация нормализуется. Мы надеемся, что сможем продолжить лигу в осеннем сезоне или даже раньше», — говорится в сообщении организаторов.
Победитель Winstrike Сup должен был пройти в закрытые СНГ-отборочные на международный турнир BLAST Premier Spring Showdown и сыграть онлайн с сильнейшими командами в регионе. В связи с приостановкой любительской лиги освободившийся слот будет разыгран в ходе дополнительной открытой онлайн-квалификации в формате “Last Chance”.
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