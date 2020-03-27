Авторы Half-Life: Alyx объяснили, почему из игры пропала знаменитая монтировка

Дизайнер и программист Valve Робин Уолкер рассказал, почему в Half-Life: Alyx нет знаменитой монтировки. По его словам, на начальных этапах разработки монтировка была в игре, однако авторам так и не удалось устранить многие проблемы, которые она вызывала.
Уолкер рассказал, что монтировку планировали использовать не только как оружие, но и как ключ к решению головоломок. Например, её можно было просунуть между прутьями решётки, чтобы подцепить что-нибудь и подтащить к себе. Однако монтировка ломала физику, геймплей и даже повествование.
«Отсутствие обратной связи приводило к тому, что игроки часто держали монтировку вне поля зрения, потому что именно это происходит, когда держишь реальную монтировку. На неё же не смотришь всё время. Но из-за этого игроки цепляли монтировкой что-нибудь. Они проходили мимо и цепляли ею дверь», — цитирует Уолкера «Игромания».
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