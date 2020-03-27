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Steam продаёт игры Mad Max, Rage 2 и Just Cause со скидками до 90%

Steam продаёт игры Mad Max, Rage 2 и Just Cause со скидками до 90%
Киберспорт / Другие игры 0

Онлайн-платформа Steam объявила о начале распродажи игр производства Avalanche Studios. Компания предлагает большие скидки на популярные игры и дополнения к ним. Так, скидки составляют до 90%.

• RAGE 2 — 599 рублей (-70%)
• Just Cause 2 — 32 рубля (-90%)
• Just Cause 4 Complete Edition — 771 рубль (-85%)
• Just Cause 3 — от 65 рублей (-85%)
• Mad Max — 179 рублей (-80%)
• Renegade Ops — 132 рубля (-75%)

Полный список игр, которые можно приобрести с большой скидкой, можно посмотреть по ссылке.

Возможно, распродажи приурочены к карантину, к которому пользователей призывают власти по всему миру. Из-за пандемии коронавируса людей призывают оставаться дома и минимизировать контакты с окружающим миром.

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