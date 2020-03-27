Activision готовит ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Датамайнеры нашли в файлах недавнего обновления для Modern Warfare доказательства готовящегося ремастера Call of Duty: Modern Warfare 2 — постер и описание к игре.



Пользователь форума reddit Senescallo опубликовал фото обложки, на котором изображён солдат из Modern Warfare 2 на фоне названия Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Вероятно, ремастер затронет только одиночную кампанию. Может быть, Activision просто не хочет отвлекать от прошлогоднего ремейка Modern Warfare и вышедшей недавно Warzone.

Также в файлах нашли упоминания нескольких новых режимов для Call of Duty: Warzone — хардкорного режима, режима только для снайперских винтовок и пистолетов, а также режима для сквадов, состоящих из двух и четверых игроков.



Ещё Senescallo опубликовал информацию о готовящемся контенте для Modern Warfare 2019:



Две новые карты: Backlot из Call of Duty 4 и Village из Modern Warfare 3, оперативников — Alex и Ronin, два новых оружия — пистолет Renetti и самозарядный карабин Симонова.