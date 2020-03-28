kefir: FIFA 19 — худшая часть серии

Известный блогер и игрок в FIFA Сергей kefir Никифоров назвал FIFA 19 худшей частью в серии, не согласившись со своими подписчиками, которые выбрали FIFA 20.

Игрок устроил голосование на своей странице в «Инстаграме», попросив выбрать худшую часть в серии. Большинство проголосовало за FIFA 20, хотя kefir был иного мнения на этот счёт:



«Вопрос: почему большинство голосует за FIFA 20? Почему она хуже? В принципе, почти ничего не поменялось, геймплей тот же, но сейчас установили новый сервак, вроде как-то разгружается это дело. Играть без доната становится проще, икон получить можно. Даже премиум-иконы, хотя бы несколько икон, вы это сами можете себе позволить, если вы играете без доната с самого начала игры. Реально, можно спокойно собрать топовый состав и не сидеть на рынке. Мне кажется, что FIFA 19 самая худшая. Так что здесь я с вами не согласен, — сказал игрок».



Сергей kefir Никифоров — чемпион России 2012 и 2015 годов и один из самых популярных игроков в FIFA. На его YouTube-канал подписано более 1 миллиона человек.