Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord откроется на 24 часа раньше

Компания TaleWorlds сообщила, что ранний доступ Mount & BladeII: Bannerlord откроется не 31 марта, а 30 марта в 13:00 мск.

Разработчик сумел дистанционно завершить финальный бильд проекта немного раньше срока. Об этом представители TaleWorlds сообщили в блоге на платформе Stream.

После начала раннего доступа на игру будет действовать скидка в размере 10%. Кроме того, разработчик предложит 20%-ную скидку всем обладателем любой из предыдущих частей Mount & Blade.

В раннюю версию войдёт кампания, в которой игрок сможет создать собственного персонажа с уникальной предысторией. Будут доступны пользовательские сражения и мультиплеер с четырьмя режимами.

В режиме раннего доступа некоторые языки могут быть недоступны. Но затем разработчик переведёт игру на 12 языков, включая русский.