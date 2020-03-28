Персонаж GTA VI обнаружен в резюме мексиканского актёра

Фанаты Grand Theft Auto недовольны, что слухи, сообщавшие, что GTA VI выйдет 25 марта, не подтвердились. Но появился новый повод для оптимизма, так как в резюме одного из актёров озвучки была найдена информация о разработке шестой части.

Резюме, о котором идёт речь, принадлежит мексиканскому актёру Хорхе Консехо. В нём говорится, что в 2018 году актёр работал над озвучкой персонажа в GTA VI. Похоже, новая игра во вселенной GTA действительно находится в разработке.

Резюме мексиканского актёра озвучки Хорхе Консехо

После того как было обнародовано его резюме, актёр рассказал в «Твиттере», что из-за условий контракта он не может прокомментировать проекты, в которых недавно принимал участие. О том, что актёр работал над GTA VI, сообщил один из пользователей ещё в июле 2019 года.