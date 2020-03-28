Участник Overwatch League Mouffin обвиняется в сексуальных домогательствах

Стримерша KhaleesiBB обвинила новичка Boston Uprising Валида Mouffin Бассала в сексуальных домогательствах. Она рассказала, что во время поездки на TwitchCon игрок напился и вёл себя агрессивно с девушками, трогал их, хватал за запястья так сильно, что после него остались синяки.
«Он напился и стал говорить, как сильно меня любит и очень хочет встречаться со мной», — добавила девушка. Выяснилось, что главной причиной отказа стримерши от возможности завязать отношения с игроком стал его интерес к несовершеннолетним девушкам.
Стримерша KhaleesiBB, к которой приставал Mouffin
«У Валида была склонность к несовершеннолетним девочкам и хищническое поведение по отношению к женщинам», — говорит KhaleesiBB. Лучшая подруга KhaleesiBB, стримерша Starhabit, подтвердила всё вышесказанное и сказала, что во время TwitchCon Mouffin напугал её.
«Легла спать рано, оставив дверь в комнате открытой. Но проснулась от того, что пьяный Mouffin сидел на моей кровати, расстроенный от того, что Келси его прогнала. Потом начал приближаться к моему лицу всё ближе и ближе. Я испугалась. Попросила его выйти из комнаты, но он продолжил ко мне приближаться. Он меня не слушал, и в тот момент мне пришлось крикнуть: «Пожалуйста, выйди из моей комнаты, я пытаюсь уснуть», — говорит Starhabit.
Подпись к фото: Игрок Mouffin
Это уже не первый случай, когда игрок Boston Uprising был вовлечён в неприятную историю, связанную с несовершеннолетними. В апреле 2018 года другой игрок команды Джонатан DreamKazper Санчес обвинялся в том, что вымогал обнажённые фотографии у несовершеннолетних. Его исключили из команды и запретили играть на турнирах.
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