Оригинальная версия NieR выйдет на PS4, Xbox One и PC

Square Enix достаточно ожидаемо объявила о выходе первой части NieR в издании «Репликант» на PS4, Xbox One и РС. Случилось это во время прямой трансляции в честь 10-летия NieR.
У оригинала игры было две версии. «Гештальт», где главным героем был взрослый мужчина, наиболее известен для западной аудитории. «Репликант», в котором протагонистом уже был юный парень, вышел только в Японии и только на PS3. В этом как раз и заключается основное отличие проектов.
Созданием ремастера занимается студия Toylogic, наиболее известная по работе над Happy Dungeons и Happy Wars. Эта же студия помогала при разработке The Evil Within.
Дата выхода проекта NieR в издании «Репликант» пока не сообщается, но стало известно, что для новой версии композитор Кэйити Окабэ не только перезаписал оригинальные треки игры, но и создал совершенно новые. Кроме того, ремастер будет полностью озвучен.
Права на видео принадлежат «SQUARE ENIX CO., LTD». Посмотреть видео можно на канале «Square Enix» в YouTube.
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