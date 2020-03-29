Российские разработчики выпустят ремейк Vice City на движке GTA 4

Команда энтузиастов из России Revolution Team сообщила, что близка к завершению проекта GTA Vice City 2, который разрабатывает несколько лет. Моддеры планируют выпустить ремейк игры на движке GTA 4. Изначально они собирались сделать не ремейк, а сюжетное продолжение игры, но в итоге отказались от этой идеи.
Город в ремейке не будет сконвертирован из GTA Vice City. По словам авторов, его соберут полностью с нуля. Также в Vice City 2 планируются полноценные кат-сцены со звуком, а на автомобили можно будет устанавливать тюнинг. Именно этой возможности очень не хватало в оригинальной GTA 4.
Разработчики выпустили уже первый трейлер проекта и сообщили, что через несколько месяцев станет доступна демо-версия.
Посмотреть видео можно на канале Revolution Team в YouTube.
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