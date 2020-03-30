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Игроки Call of Duty: Warzone требуют простой функции для борьбы с читерами

Игроки Call of Duty: Warzone требуют простой функции для борьбы с читерами
Киберспорт / Другие игры 0

Игроки просят добавить возможность жаловаться на подозрительных игроков, так как читеров в Warzone становится всё больше, а нормальных функций для борьбы с ними до сих пор нет.

Ещё игроки предложили избрать стратегию разработчиков Apex Legends в борьбе с мошенниками, которые используют запрещенные программы — не просто удалять их аккаунты, а банить на аппаратном уровне. Поскольку игра является бесплатной, то читерам не составляет труда создать новый аккаунт. А так, если читера забанят, то все его действующие и будущие аккаунты с аналогичными техническими параметрами системы будут помечены и заблокированы.

В данный момент не существует прямого способа донести информацию о предполагаемом читере через систему отчётов. В то время как Infinity Ward продолжает работать над множеством мелких проблем в Warzone, она совершенно забыла о борьбе с мошенниками. А так как Warzone является бесплатной, то Верданск становится привлекательным местом для тех, кто любит играть нечестно.

Источник видео: reddit

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