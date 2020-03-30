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Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет либо 30-го, либо 31 марта

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет либо 30-го, либо 31 марта
Киберспорт / Другие игры 0

По информации издания VGC, ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет завтра, 31 марта.

А вот инсайдер Okami утверждает, что релиз ремастера состоится 30 марта. Затем, когда его спросили, уверен ли он в этом, инсайдер сказал, что уверен на 99,9999%. Его словам можно доверять, так как все его предсказания о датах и деталях новых частей серий оказались точными.

Скриншот из Call of Duty: Modern Warfare 2 — Remastered

Скриншот из Call of Duty: Modern Warfare 2 — Remastered

Тем временем в немецком PS Store появилась страница ремастера сюжетной кампании Modern Warfare 2. Разработчики изменили анимацию, добавили физически корректный рендеринг, HDR-освещение, перерисовали текстуры и многое другое. К сожалению, данные изменения распространяются только на сюжет. Вместо мультиплеера игра будет содержать только бонусный контент для онлайн-режимов Modern Warfare (2019) и «королевской битвы» Warzone.

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