Из Overwatch League исключили персонажа. Чёрный кот указал на Мэй

Комментаторы Overwatch League не могли определиться с выбором, какого персонажа из Overwatch исключить на неделю из лиги. В итоге было решено отдать право выбора коту ведущей OWL Зое Soe Гшвинд-Пенски.
Чем больше того или иного героя брали в течение недели, тем выше вероятность его исключения из лиги на следующей неделе. Мэй участвовала в 37 процентах матчей, но смогла избежать запрета в течение нескольких недель. Однако 29 марта кот ведущей OWL наконец-то выкинул героя из соревнований, и всё сообщество Overwatch обрадовалось. Помимо Мэй из Overwatch League убрали таких героев, как Бригитта, Тарана и Маккри.
Мэй — герой, отлично показывающий себя как в защите, так и в атаке. При помощи метеорологических устройств Мэй замедляет врагов и обеспечивает союзникам надёжный тыл.
Момент с участием кота начинается с 14.44.
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