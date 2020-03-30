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Закрытая бета шутера Valorant от Riot Games начнётся 7 апреля

Закрытая бета шутера Valorant от Riot Games начнётся 7 апреля
Киберспорт / Другие игры 0

Закрытая бета шутера Valorant, над которым работает компания Riot стартует 7 апреля. Россия была включена в первую волну бета-тестирования. Помимо России, туда же вошли США, Канада, Турция, Украина и ещё несколько стран СНГ.

Как попасть в бету?

1. Зарегистрировать учётную запись Riot.

2. Привязать учётную запись Riot к аккаунту Twitch (если его нет, то завести, перейдя по ссылке).

3. С 7 апреля следить за трансляциями Valorant с пометкой «Twitch drops» у популярных стримеров.

Прогресс и инвентарь из беты не будут перенесены в финальную версию игры. Но зато купленные за реальные деньги Valorant Points разработчики возместят в релизной версии с бонусом в размере 20% в качестве благодарности за участие в тестировании игры.

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