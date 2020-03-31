Суд Нью-Йорка разрешил использовать тату Леброна в игре NBA 2K

Развлекательным компаниям есть о чём беспокоиться в эти дни. Но одна проблема, которая беспокоила игровых издателей в течение многих лет, решена, благодаря заключению федерального судьи Нью-Йорка. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Solid Oak Sketches, претендовавшие на обладание авторскими правами на татуировки, изображенные на телах звёзд НБА Леброна Джеймса, Кеньона Мартина и Эрика Бледсо, подали судебный иск ещё в начале 2016 года, который был нацелен на издателя видеоигр Take-Two Interactive в отношении предположительно несанкционированных копий этих татуировок в игровой франшизе NBA 2K.

Solid Oak смог довести дело до конца, хотя Take Two Interactive со своей стороны подавали ходатайство о закрытии дела, которое было отклонено, что даже привело к заявлению самого Джеймса: «Я всегда думал, что имею право лицензировать то, как я выгляжу, для других людей на различные товары, телевизионные выступления и другие виды творческих работ, например, видеоигры».

Оказалось, что он был прав. Федеральный суд Нью-Йорка принял решение, что использование татуировок издательством Take-Two было минимальным и трудно идентифицируемым в ходе игры, а подразумевавшаяся лицензия на их использование была получена. Теперь Take-Two может подать встречный иск, в котором будет рассмотрен вопрос использования татуировок в видеоиграх на правах «добросовестного использования» – использования защищенных авторским правом материалов при соблюдении определенных условий.