Valve раскрыла подробности беты Artifact 2.0

Valve рассказала, какие нововведения будут ожидать игроков в Artifact 2.0 во время бета-тестов. План разработчиков опубликован на странице игры в Steam.
Бета будет отдельным приложением, доступ к которому первыми получат владельцы оригинальной Artifact через специальные приглашения. Выбор остальных участников будет случайным. Дата начала бета-тестирования не сообщается. После закрытых бета-тестов разработчики планируют перейти к открытой бете.
Главным геймплейным изменением станет возможность отдалить обзор и получить доступ ко всем трём линиям сразу. Большинство эффектов продолжат применяться на отдельные линии и не изменят сути, однако вероятность того, что игрок останется без вариантов розыгрыша, как это было раньше, снизится.
Также разработчики намерены сделать игру более «дружелюбной» к новым игрокам. Карты и комплекты не будут продаваться, поэтому игрок не сможет столкнуться с противником с чересчур сильной колодой.
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