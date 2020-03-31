Ninja: играть в Fortnite скучно, потому что нет ничего нового

Популярный игрок и стример в Fortnite Тайлер Ninja Блевинс только и делает в последнее время, что критикует создателей игры. Недавно на своей трансляции он предложил Epic Games вернуть оригинальную карту в Fortnite.

Когда Вторая глава вышла в Fortnite — фанаты хвалили разработчиков. Они окрестили это обновление спасительным для игры, которая уже устаревала из-за многих плохих решений разработчиков. Отличным примером были ненавистные сообществом Мехи, которые прогнали большую часть игроков в 10-м сезоне.

Но после выхода первого сезона второй главы всё изменилось. Игроки поменяли мнение. Они считали, что разработчики не сделали ничего для того, чтобы сохранить Fortnite свежей. Несмотря на поддержку многих решений Epic Games, Ninja медленно разочаровывается в игре.

Ninja разрывается между Call of Duty: Warzone и Fortnite. Если первая получает много лестных отзывов, то вторая критикуется стримером чуть ли не на каждой его трансляции. Сейчас стример разочарован новой картой, которая появилась во втором сезоне второй главы.

Модель стримера Ninja в Fortnite

Дальше он заявил, что не находит игру приятной в её нынешнем состоянии. Он подчеркнул, что режим соло в игре особенно разочаровывает. Потом он начал критиковать Fortnite за отсутствие ощутимо нового контента. Ninja объяснил, что в Fortnite сейчас нет того, что первоначально привлекло игроков — это регулярное добавление нового контента.

«Мне скучно играть в это, потому что нет ничего нового. Я пришёл к таким выводам, что нам нужно вернуть старую карту. Они добавили новую локацию Агенство, всем было так весело. Теперь все знают, куда они хотят приземлиться. И 75 процентов игроков на этой карте умирают в первые четыре минуты игры». Несмотря на эти заявления он признал, что вероятность того, что Epic Games просто откажется от своей новой карты, очень мала.

Стример подытожил всё вышесказанное тем, что возвращение оригинальной карты и возвращение любимых игроками мест из первой главы вдохнёт в Fortnite новую жизнь.