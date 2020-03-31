НБА проведёт турнир для баскетболистов в NBA 2K20

В настоящее время матчи Национальной баскетбольной ассоциации приостановлены, но лига нашла новое решение, как порадовать своих фанатов. Для этого она собирается провести турнир среди баскетболистов в видеоигре NBA 2K20.
Yahoo Sports сообщает, что киберспортивный чемпионат с участием баскетболистов начнётся уже 3 апреля, а матчи будут транслироваться на ESPN. О желании принять участие в турнире заявили такие известные личности, как Демаркус Казинс и Донован Митчелл.
Поскольку лига в настоящее время неактивна, идея турнира по NBA 2K кажется выгодной для всех. Болельщики, сидящие дома, могли бы увидеть своих любимых звёзд в действии, в то время как для организаторов это возможность привлечь рекламодателей. Этот турнир может стать настоящим спасением для лиги, потому что эксперты считают, что возобновления чемпионата в Национальной баскетбольной ассоциации не произойдёт в ближайшее время.
По информации инсайдера НБА и сотрудника Yahoo Sports, киберспортивный турнир для баскетболистов будет рассчитан на 16 участников и будет идти как минимум 10 дней.
- 31 марта 2020
-
13:51
-
13:07
-
12:58
-
11:24
-
11:19
-
03:56
-
01:49
- 30 марта 2020
-
20:40
-
20:29
-
19:37
-
18:42
-
16:44
-
15:39
-
01:14
-
00:21
- 29 марта 2020
-
23:36
-
22:54
-
22:12
-
14:56
-
00:26
- 28 марта 2020
-
21:46
-
16:15
-
14:49
-
14:20
-
13:01
-
02:19
-
01:46
-
00:53
- 27 марта 2020
-
23:07
-
16:52
-
15:52
-
15:20
-
15:11
-
14:27
-
14:23