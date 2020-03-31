НБА проведёт турнир для баскетболистов в NBA 2K20

В настоящее время матчи Национальной баскетбольной ассоциации приостановлены, но лига нашла новое решение, как порадовать своих фанатов. Для этого она собирается провести турнир среди баскетболистов в видеоигре NBA 2K20.

Yahoo Sports сообщает, что киберспортивный чемпионат с участием баскетболистов начнётся уже 3 апреля, а матчи будут транслироваться на ESPN. О желании принять участие в турнире заявили такие известные личности, как Демаркус Казинс и Донован Митчелл.

Поскольку лига в настоящее время неактивна, идея турнира по NBA 2K кажется выгодной для всех. Болельщики, сидящие дома, могли бы увидеть своих любимых звёзд в действии, в то время как для организаторов это возможность привлечь рекламодателей. Этот турнир может стать настоящим спасением для лиги, потому что эксперты считают, что возобновления чемпионата в Национальной баскетбольной ассоциации не произойдёт в ближайшее время.

По информации инсайдера НБА и сотрудника Yahoo Sports, киберспортивный турнир для баскетболистов будет рассчитан на 16 участников и будет идти как минимум 10 дней.