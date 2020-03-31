В PUBG появился временный режим, приуроченный ко Дню дурака

В то время как некоторые компании решили отказаться от первоапрельских мероприятий из-за пандемии COVID-19, разработчики PUBG не стали нарушать традицию и представили временный режим, приуроченный ко Дню дурака.

Режим получил название «Королевская фэнтези-битва» — он будет доступен в игре с 1 апреля 10:00 мск до 8 апреля 10:00 мск.

Права на видео принадлежат PUBG Corporation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале PUBG.

Для игры в этом режиме игроки должны нажать на баннер Fantasy Battle Royale. Действие «Королевской фэнтези-битвы» будет происходить на острове Эрангель. В сражении смогут принять участие 20 отрядов из 4 игроков. Играть предстоит только от третьего лица. Огонь по союзникам отключён, а матчи, проведённые в этом режиме, не принесут опыта. Зато вы сможете заработать внутриигровые очки, исходя из времени, проведённого в режиме. Вы также сможете выполнять в этом режиме эксклюзивные миссии и получать за их выполнение особые награды.