Мэддисон: тот, кто не знает о «Ведьмаке», поиграв в 3-ю часть, сказал бы, что это говно

Популярный российский стример и блогер Илья «Мэддисон» Давыдов поделился мнением о серии игр «Ведьмак».
«С «Ведьмаком» промашечка вышла. Я вообще не понимал, что это за игровая серия, что за персонажи. Меня тогда слушать не надо было.
Причём я уверен, что человек, который на тот момент был бы с такими входящими данными, как и я, который ничего не знает про «Ведьмака», поиграв в третью часть, сказал бы, что это говно.
Мне пришлось пропустить через себя очень много: книги и две предыдущие части. Уж очень хорошим было дополнение «Ведьмак 3 – Кровь и вино». Если бы не оно, я бы «Ведьмаком» даже не заинтересовался.
Вышло DLC, я его прошёл до конца, в отличие от основной игры, которая мне особо не нравилась, и я такой думаю: «Блин, а может, вся игра такая классная?» — приводит слова Мэддисона Cyber.Sports.ru со ссылкой на стрим HoneyMad в Twitch.
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