Россияне не смогут поиграть в ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 на PS4

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered — сюжетная кампания 2009 года, воссозданная в HD качестве, вышла на PS4. Но Sony вновь решила не выпускать CoD в российском PS Store.

«SIE решила не продавать игру в российском PS Store. С нетерпением ждём выхода игры в цифровом формате для ПК в Battle.net и на консолях Xbox», — говорится на официальной странице Call of Duty Russia в «Твиттере».

Ранее компания отказалась выпускать в российском PS Store Call of Duty: Modern Warfare (2019) и Call of Duty: Warzone. Причины отсутствия последних частей в российском PS Store не раскрываются, но журналисты предполагают, что Sony отказалась публиковать Call of Duty: Modern Warfare после жёсткой критики российских СМИ в адрес Modern Warfare, действие которой основано на вооружённом конфликте в Сирии.

Источник видео: Официальный YouTube-канал Call of Duty Russia

Игроки на Xbox One и PC смогут поиграть в ремастер 30 апреля. Оформив предзаказ сейчас, они получат награды для мультиплеера Modern Warfare (2019) — скин классического Гоуста.