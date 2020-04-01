В Call of Duty: Warzone забанили более 50 тыс. читеров
Infinity Ward заблокировала больше 50 тыс. аккаунтов читеров в Call of Duty: Warzone. Об этом сообщает издание Cybersport.ru, ссылаясь на сообщение студии в блоге на официальном сайте Activision.
Разработчики круглосуточно проверяют данные игры, выявляя недобросовестных пользователей, а также совершенствуют систему жалоб. По словам представителей компании, её сотрудники проверяют все возможные читы, включая программы, обеспечивающие автоматическое прицеливание и позволяющие смотреть сквозь препятствия.
Релиз условно-бесплатной «королевской битвы» Call of Duty:Warzone состоялся 20 марта 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
Ранее игроки Call of Duty: Warzone потребовали простой функции для борьбы с читерами.
Игроки Call of Duty: Warzone требуют простой функции для борьбы с читерами
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