В Call of Duty: Warzone забанили более 50 тыс. читеров

Infinity Ward заблокировала больше 50 тыс. аккаунтов читеров в Call of Duty: Warzone. Об этом сообщает издание Cybersport.ru, ссылаясь на сообщение студии в блоге на официальном сайте Activision.

Разработчики круглосуточно проверяют данные игры, выявляя недобросовестных пользователей, а также совершенствуют систему жалоб. По словам представителей компании, её сотрудники проверяют все возможные читы, включая программы, обеспечивающие автоматическое прицеливание и позволяющие смотреть сквозь препятствия.

Релиз условно-бесплатной «королевской битвы» Call of Duty:Warzone состоялся 20 марта 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Ранее игроки Call of Duty: Warzone потребовали простой функции для борьбы с читерами.