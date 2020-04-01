Россия не смогла пробиться в финальную стадию виртуального чемпионата Европы по PES

Сборная России не смогла пробиться в финальную стадию виртуального чемпионата Европы, который проводится в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer.
В отборочном турнире приняли участие 55 сборных из различных стран. Они были разделены на 10 групп, где сыграли друг с другом по два раза. 10 лучших команд в итоге прошли в финальную стадию, а ещё 10 сборных, занявших вторые места, сыграют в дополнительном этапе квалификации. Сборная России заняла в группе E лишь третье место и выбыла из борьбы.
Через второй отборочный этап в финальную стадию пройдут ещё шесть команд. В итоге в заключительном турнире сыграют 16 лучших сборных.
Финальный этап будет проходить с 10 по 11 июля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 100 тыс.
Путёвки в финальную стадию уже забронировали: Сербия, Румыния, Босния и Герцеговина, Греция, Израиль, Люксембург, Германия, Нидерланды, Италия и Франция.
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