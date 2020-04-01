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Полиция задержала игрока в Pokémon Go. Он ловил покемонов на улице во время карантина

Полиция задержала игрока в Pokémon Go. Он ловил покемонов на улице во время карантина
Киберспорт / Другие игры 0

Полицейские английского города Стивенидж остановили автомобиль нарушителя карантина, который ловил покемонов в Pokémon Go, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает издание Cybersport.ru, ссылаясь на сообщение полиции в «Твиттере».

Патрульные разъяснили, что игра в Pokémon Go не может считаться жизненно необходимой, поэтому водитель был направлен домой. На следующий день полицейское управление Стивениджа сообщило о нарушителях, играющих в футбол. Один из них был одет как Супермен. Карантин на территории Великобритании был введён 24 марта.

Ранее разработчики Pokémon Go увеличили количество монстров в игре рядом с домами пользователей, чтобы они могли играть, не выходя на улицу. Компания приняла такие меры для обеспечения безопасности в связи с распространением коронавируса.

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