Полиция задержала игрока в Pokémon Go. Он ловил покемонов на улице во время карантина

Полицейские английского города Стивенидж остановили автомобиль нарушителя карантина, который ловил покемонов в Pokémon Go, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает издание Cybersport.ru, ссылаясь на сообщение полиции в «Твиттере».

Патрульные разъяснили, что игра в Pokémon Go не может считаться жизненно необходимой, поэтому водитель был направлен домой. На следующий день полицейское управление Стивениджа сообщило о нарушителях, играющих в футбол. Один из них был одет как Супермен. Карантин на территории Великобритании был введён 24 марта.

Ранее разработчики Pokémon Go увеличили количество монстров в игре рядом с домами пользователей, чтобы они могли играть, не выходя на улицу. Компания приняла такие меры для обеспечения безопасности в связи с распространением коронавируса.