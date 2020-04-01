Пандемия коронавируса и карантин привели к резкому росту продаж консолей и игр

Во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, увеличились показатели продаж игр и консолей, следует из данных аналитической компании GSD.
По данным источника, в течение недели с 16 по 22 марта в мире было продано 4,3 млн копий игр, что составляет на 63% больше, чем неделей ранее. Значительную роль в росте показателей сыграл выход игры Animal Crossing: New Horizons. В то же время даже без неё рост составил 44%.
Продажи цифровых копий за неделю вросли на 52,9%. Продажи физических копий увеличились на 10,8%.
Спрос на игровые консоли также вырос. Продажи PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch увеличились на 155%.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.
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